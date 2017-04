Krefeld. Am Samstagmittag kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Keller eines Einfamilienhauses in Krefeld Traar. Gegen 13:30 meldeten die Bewohner des Hauses der Feuerwehr, dass sie im Kellerabgang von Brandgeruch überrascht wurden. Die anwesenden Personen schlossen geistesgegenwärtig die Kellertür und verließen ihr Heim ins Freie.



Die Feuerwehr rückte sofort aus. Ein Angriffstrupp, ausgerüstet mit Atemluftgeräten, ging in den Keller zur Brandbekämpfung vor. Im verrauchten Keller stellten die Einsatzkräfte Rauch und Hitze aus einer Sauna fest. Die Holzsauna stand dabei unmittelbar vor einer Durchzündung, was wenige Augenblicke später zu einem verehrenden Brand geführt hätte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Einsatzstelle wurde zur Klärung der Brandursache an die Polizei übergeben.