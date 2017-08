Im denkmalgeschützten Gebäude an der Uerdinger Straße entstehen acht Eigentumswohnungen.

Krefeld. Der Neu-Aufbau im Inneren hat begonnen: Das denkmalgeschützte Jugendstil-Haus an der Uerdinger Straße 254, auch Waldhof-Villa genannt, wird saniert. Hier entstehen in den kommenden Monaten acht Eigentumswohnungen in unterschiedlichen Größen für Familien, Paare oder Singles.

Das Haus gehört zur Krefelder Architektur-Geschichte: Es wurde – wie auch die umliegenden Häuser – vom Krefelder Unternehmer Paul-Josef Schilbers gebaut. „Die Bauzeit war zwischen 1908 und 1910. Seit 1990 steht es unter der Nummer 594 in der Denkmalliste der Stadt Krefeld“, erzählt Christian Paschertz, Geschäftsführer der W. Paschertz Grundstücks GmbH, die die Immobilie restauriert. Schilbers habe in Krefeld als Investor beziehungsweise Bauherr eine große Rolle gespielt und war maßgeblich an der Entstehung und Ausprägung des Bismarck-Viertels beteiligt.

Gute Abstimmung mit den Behörden

Die Baugenehmigung der Krefelder Behörden ist vor einigen Wochen gekommen, und Paschertz „ist zufrieden mit dem Bau-Fortschritt“. Die Abstimmungen mit den Krefelder Denkmalschutzbehörden hätten gut funktioniert.

Man habe Lösungen gefunden, um einen modernen Wohnungszuschnitt zu ermöglichen und gleichzeitig die alten Denkmalstrukturen zu berücksichtigen. Themen seien dabei zum Beispiel die früheren Türhöhen oder die Fußleisten gewesen. Bleiben werden auch historische Details wie die Stuck-Ornamente an den Decken.

Auf der anderen Seite musste der Schallschutz nach heutigen Bau-Vorgaben realisiert werden.

Alle Wohnungen waren vor Baubeginn verkauft worden. Die Wohnungsgrößen bewegen sich zwischen rund 85 Quadratmetern im Erdgeschoss, die Paschertz „Waldhof“ getauft hat, und rund 200 Quadratmetern für das zweigeschossige Penthouse „Cracau“.

Letzteres erstreckt sich über einen Teil des Dachgeschosses und wird durch einen darüber liegenden Atelier-Bereich ergänzt.