- Die Kinderkarnevalsgesellschaft Verberg 1956 zieht am Samstag um 11.11 Uhr mit einem Kinderkarnevalszug durch den Stadtteil.

- In Uerdingen lädt der Karnevalszug-Verein Uerdingen zeitgleich zu dem Närrischen Markttag im Festzelt am Historischen Marktplatz ein. Karten gibt es nur an der Tageskasse.

- In Hüls stürmen die Möhnen das Rathaus am Hülser Markt – organisiert wird das ganze vom Komitee Karnevalszug Hüls 1979. Beginn ist – natürlich – um 11.11 Uhr.

- Für die Oppumer beginnt der ganze Spaß um 14.11 Uhr mit dem Karnevalszug. Das Motto lautet: „Wer trecke all aan eene Jank“. Der Veranstalter ist der Karnevalszug-Verein Oppum 2000.

- Um 18 Uhr startet eine bunte Kostümparty im Drüje Patroun an der Lenssenstraße 9. Die Karnevalsparty wird von Dronger on drüver geschmissen.

- Jeck geht es auch ab 19 Uhr bei der KG Rosa Jecken Krefeld 2001 zu. Dann wird im Rathhaustreff an der Carl-Wilhelm-Straße 27 gefeiert. Der Eintritt zu der Party ist frei.

- Goldig geht es im Saal Goldener Hirsch an der Konventstraße 24 um 20 Uhr mit der KKG Nette Stöller Jonges 1927 zu. Die feiern dort mit ihrer Sitzung.

- Der Halbfastenball im Mercure Hotel Krefeld-Traar – organisiert von der GKG Mösche Männekes – beginnt um 20 Uhr.

- Die GKG Fidele Jröine Jonges 1925 laden zu einer Kostümsitzung im Raphaelsheim an der Hülser Straße 471 um 20.11 Uhr ein.

- Am Tulpen-Sonntag gibt es um 10.30 Uhr die traditionelle Predigt in gereimter Form in der Markuskirche an der Kölner Straße 480. Es geht ums Geld, um die GroKo, um die Frage der Geschlechtergerechtigkeit und vieles mehr.

- Um 12.11 Uhr ziehen die Stahldorfer Kinder mit ihrem Zug durch den Stadtteil. Die Aufstellung ist an der Burgerstraße.

- „Ob kleen, ob groot, in Oeding is immer wat loss“ heißt es in Uerdingen um 13.11 Uhr. Hierzu lädt der Karnevals-Verein Uerdingen ein.

- Die KG Blau-Weiß Gellep-Stratum 1962 beginnt um 14.11 Uhr mit ihrem Karnevalszug durch Gellep-Stratum. Start ist an der Römerstraße.

- Im Uerdinger Festzelt am Historischen Markt können sich alle Jecken gegen 15 Uhr zur After-Zug-Party einfinden. Der Karnevalszug-Verein Uerdingen freut sich.

- Gegen 20 Uhr folgt eine große Karnevalsparty im Saal Goldener Hirsch an der Konventstraße 24. Hierzu lädt die KKG Nette Stöller Jonges 1927 zu der Party ein.