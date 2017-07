Am Mittwochvormittag wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Gutenbergstraße schwer verletzt.

Krefeld. Am Mittwochvormittag wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Gutenbergstraße schwer verletzt. Der Mann (59) fuhrt mit seinem Roller gegen 10.50 Uhr auf der Gutenbergstraße in Richtung Marktstraße. Im Kreuzungsbereich der St. Töniser Straße stieß er mit einem Mann zusammen, der auf einem Aufsitzrasenmäher die Gutenbergstraße auf der Fußgängerfurt in Richtung Innenstadt überquerte. Dabei stürzte der Rollerfahrer und geriet unter den Rasenmäher. Dieser überrollte ihn mit den Hinterreifen, er wurde schwer verletzt. Der Krefelder wurde in ein Krankenhaus gebracht.