Ein Blick vom C&A-Gebäude an der St.-Anton-Straße zeigt die Größe der Baustelle für das neue Forum und die Bohrpfahlwand zu den angrenzenden Häusern.

Ende April sollen der Rohbau fürs Center und die Sparkassen-Filiale auf Erdgeschoss-Niveau sein. 80 Prozent der Flächen sind vermietet.

Krefeld. Auf der Baustelle an der St.-Anton-Straße geht es nun zügig voran. „Ende April sind die Bauarbeiten für das neue Forum schon auf Erdgeschoss-Niveau“, verspricht Architekt Andreas Reichau, Senior-Projektmanager bei „Die Developer“. Im Frühjahr 2018 wollen die Düsseldorfer das neue Einkaufs- und Geschäftscenter sowie die neue Sparkassen-Filiale eröffnen, einige Monate später als ursprünglich geplant. „Dennoch sind wir jetzt im Zeitplan.“

Wegen der Nähe der bewohnten Nachbarhäuser hatte der Abriss des Hochhauses an der Carl-Wilhelm-Straße länger gedauert. Die Bodenplatte konnte deshalb statt im vergangenen August erst Ende September gegossen werden. Die letzten Abrissarbeiten an der Carl-Wilhelm-Straße werden in den nächsten 14 Tagen erledigt sein.

Ein solch großes Bauobjekt inmitten vorhandener Wohnbebauung ist schwierig. Um die Nachbarhäuser bestmöglich zu schützen, haben Experten eine Bohrpfahlwand zur Königstraße und Carl-Wilhelm-Straße gesetzt. „Es gibt verschiedene Methoden, das zu tun, wir haben uns für die sicherste entschieden“, erklärt Andreas Reichau. Das habe zwar die Kosten etwas erhöht, dennoch werde die genannte Investitionssumme von mehr als 20 Millionen Euro nicht überschritten.

Sparkasse benötigt nur noch ein Sechstel der früheren Fläche

Die Developer aus Düsseldorf haben Erfahrung mit großen, exquisiten Objekten. Sie zeichnen unter anderem für den Kö-Bogen verantwortlich. In Krefeld bauen sie an der Friedrichstraße für die Sparkasse ein in sich abgeschlossenes Gebäude mit Kundenhalle und drei Geschossen. Von der früheren Grundstücksfläche von 3764 Quadratmetern wird die Sparkasse für sich nur noch 638 Quadratmeter benötigen.

Direkt hinter dem neuen Haupteingang an der Friedrichstraße ist ein Selbstbedienungsfoyer mit Geldautomaten, Auszugsdruckern, einem Kundentresor und einem Einzahlraum vorgesehen. In der anschließenden Kundenhalle wird es vier Kundeninseln und zwei Kassen geben. Im hinteren Bereich sind Beratungsräume- und Mitarbeiterbüros und im ersten Obergeschoss Bereiche für Privatkundschaft geplant. Ob die Räume in den darüber liegenden beiden Obergeschossen für die Geschäftskundenbetreuung der Sparkasse genutzt oder vermietet werden, ist noch nicht entschieden.

Edeka eröffnet neuen Supermarkt im Untergeschoss des Forums

Abrissarbeiten

Hochbau

Einzug In den nächsten 14 Tagen werden die letzten Abrissarbeiten zur Carl-Wilhelm-Straße hin erledigt sein. Ende Februar wird die bauausführende Firma mit den Vorarbeiten beginnen und die Grund- und Kranleitungen legen. Ende April soll der Rohbau bis auf Erdgeschoss-Niveau hochgezogen sein. Frühjahr 2018 wollen Edeka, die anderen Geschäfte wie auch die Sparkasse einziehen.

Das neue Forum Krefeld mit Läden, Büros, Tagungs- und Seminarräumen sowie 200 Pkw-Stellplätzen in den oberen zwei Etagen wird insgesamt eine Fläche von rund 15 000 Quadratmetern haben. 6000 Quadratmeter sind für Einzelhandel vorgesehen. Die 2900 Quadratmeter im Untergeschoss sind an Edeka vermietet. Das Erdgeschoss wird wie eine Passage mit kleineren Läden aussehen. Wer dort einzieht, will Reichau zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten. Dafür betont er: „80 Prozent der Flächen sind bereits vermietet, weitere Verträge vor dem Abschluss.“

Gesichert ist seit vergangenem April, dass das Studieninstitut Niederrhein aus dem Seidenweberhaus aus- und in das neue Forum einzieht. Die Verträge sind unterschrieben.