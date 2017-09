Freier Eintritt ins Feldlager und zur aktuellen Grabung.

Krefeld. Römisches Leben und eine aktuelle archäologische Grabung können Besucher in Krefeld erleben: Das Museum Burg Linn veranstaltet am Samstag, 23. September, und Sonntag, 24. September, ein Castellfest in Gellep. „In dieser Form findet es zum ersten Mal statt“, so Museumsleiterin Jennifer Morscheiser. Der Eintritt und die Führungen sind kostenfrei.

Ein römisches Lager mit römischen Handwerkern und Soldaten in authentischer Gewandung gibt Einblick in das Leben vor knapp 2000 Jahren. „Wir haben als einen Höhepunkt eine römische Reitereinheit, die einmal am Tag eine Vorführung macht“, berichtet Morscheiser. Im Lager lernen die Gäste unter anderem einen römischer Bäcker kennen, einen Schmied, einen Edelsteinschleifer, einen Arzt und einen Lehrer aus der Antike, Hilfstruppen und Prätorianer. Dort können Kinder sich auch mal eine Legionärsuniform anziehen.

An einigen Ständen können Kinder und Erwachsene selbst aktiv werden und beispielsweise Rundmühlen und Lederbeutel basteln. Zur Stärkung gibt es römische Gerichte. Zudem kann das aktuelle Grabungsgelände im nördlichen Lagerdorf bei Führungen mit Archäologen erkundet werden. Die Mitarbeiter des Museums Burg Linn zeigen und erklären dort Techniken archäologischer Ausgrabungen. Unter der Leitung des Stadtarchäologen Hans-Peter Schletter gräbt ein Team aus Archäologen, Grabungstechnikern und Studenten auf einer Fläche von 3,7 Hektar seit April im römisch-fränkischen Gräberfeld und im Bereich der römischen Siedlung „Gelduba“.

Auslöser für diese Ausgrabung ist die geplante Getreidemühle der österreichischen Good Mills Group, die an dieser Stelle entstehen soll. Das Castellfest an der Gelleper Straße findet am Samstag, 23. September, von 14 bis 19 Uhr und Sonntag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr statt. Das Gelände ist nicht barrierefrei. Behindertenparkplätze sind eingerichtet. Parkplätze gibt es entlang des Castellwegs.