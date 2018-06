Visser bestätigte die Vorwürfe. „Wir nehmen seit vielen Jahren zu wenig Geld für die Instandhaltung in die Hand, das gilt auch für den bedauernswerten Zustand der Schulgebäude“. Er bat zugleich um Verständnis dafür, weil die verschuldete Stadt wegen der langjährigen Haushaltssicherung kaum Geld hätte ausgeben dürfen.

Gerlitz beklagte, dass sich zwischen den Mitgliedern des Bürgervereins sowie Politik und Verwaltung zu oft Meinung und Gegenmeinung unversöhnlich gegenüberstünden und es dann zu einer Verhärtung kommen würde, die oft im Monolog statt im Dialog ende. Hirschegger sagte, dass die Wünsche des Vereins nicht wahrgenommen werden. Als Antwort auf den Wunsch, den Radweg am Flünnertzdyk von wuchernden Pflanzen zu befreien, sei über Jahre absolut nichts passiert. Seit 25 Jahren müssten Freiwillige den Radweg selbst in Ordnung halten, während in Stadtteilen wie Bockum ganze Wege neu angelegt worden seien. Gerlitz ergänzte, dass dies auch für die Müllentsorgung aus öffentlichen Grünflächen gelte.

So entwickelte sich zwei Stunden lang eine spannende und zum Teil spannungsgeladene Auseinandersetzung mit vielen Perspektiven. Vorwürfe wechselten mit Beschwichtigungsversuchen, Einsichten in Fehler mit konkreten Vorschlägen für einen besseren Dialog zwischen den Bürgervereinen, der Politik und der Stadt.

Rund 50 Gäste hörten zu, stellten Fragen, diskutierten und kritisierten, aber lobten auch die Fälle, in denen der Dialog zwischen Bürgern, Bürgervereinen, Politik und Verwaltung gelungen ist.

Auch die Sanierung der Schulen stehe an: „Erstmals können wir 143 Millionen Euro in unsere Schulen investieren.“ Klaer sieht einen Fortschritt im Verhältnis der großen Parteien untereinander – speziell beim gemeinsamen Schuldenabbau und der gegenseitigen Wertschätzung.

Hirschegger machte am Beispiel der umstrittenen, weil sichtbehindernden und verkehrsgefährdenden Werbetafel an der Untergath in Oppum deutlich, dass er nicht grundsätzlich gegen Werbung sei, sondern dass es ihm vielmehr um die Art des Prozessablaufs gehe. Obwohl sich Politik, Polizei und Bürgervereine einig seien, dass sie die Werbetafel nicht wollten, stemme sich die Stadt mit allen Tricks gegen die mehrheitliche Meinung. Visser räumte ein, dass die Abstände zwischen Straße und Werbetafel falsch gemessen wurden. Die Kommunikation sei sicher unglücklich gelaufen, aber es gebe auch bei der Zulassung gewisse Ermessensspielräume.

Visser bemühte sich in der Dialog-Debatte um Konsens. „Ist die Wahrnehmung richtig, dass der Dialog nicht funktioniert?“, fragte er. „Das kann man nicht am Beispiel eines Radwegs festmachen. Vielmehr erhalten tausende Bürger auf den Ämtern täglich Hilfe.“ Zum Beispiel könne man es bei der Frage nach einer baulichen Verdichtung der Viertel nicht jedem recht machen und auch nicht aktuellen Stimmungen folgen. Dagegen stehe das Baurecht. Was die rechtlichen Vorgaben einhalte, müsse die Stadtverwaltung auch genehmigen.

