Ein 83-Jähriger hatte einer 44-Jährigen Frau immer wieder Geld geliehen.

Krefeld. „Der Mann kann mit seinem Geld machen, was er will – und wenn er es von mir aus aus dem Fenster wirft“, sagte ein Verteidiger am Dienstagmittag vor dem Schöffengericht. Es ging darum, ob seine Mandantin, eine 44-jährige Krefelderin, einen 83-jährigen Mann betrügerisch ausgenommen hat. Das Gericht befand: Nein, hat sie nicht. Die Frau wurde freigesprochen. „Moralisch kann man das hinterfragen, aber dafür sind wir nicht da. Wir sind hier keine Moralapostel“, sagte der Richter bei der Urteilsbegründung.

Zugetragen hatte sich das Geschehen laut Anklage in der Zeit zwischen November 2014 und Juni 2015. Bei zwölf Gelegenheiten soll der Mann insgesamt fast 20 000 Euro von seinem Konto abgehoben haben und diese an die Angeklagte übergeben haben. Diese soll ihm vorgegaukelt haben, dass sie ihm das Geld zurückgibt. Genau das konnte aber niemand bestätigen.

Menschen, die in dem Zeitraum dabei waren, standen dem Gericht als Zeugen nicht zur Verfügung. Die Angeklagte machte von ihrem Schweigerecht Gebrauch und der seinerzeit 83-jährige Mann konnte aufgrund einer Krankheit nicht vor Gericht aussagen. Nur seine 54-jährige Tochter, die in Bayern lebt, konnte als Zeugin aussagen. Aber sie hatte von der Situation auch nur in regelmäßigen Telefonaten mit ihrem Vater oder mit Nachbarn erfahren. Die hätten darauf aufmerksam gemacht, dass komische Dinge vorgingen und der Vater möglicherweise um sein Vermögen gebracht werde.

Der sah das wohl nicht ganz so eng: „Er hat das bereitwillig gemacht, er fühlte sich auch ein wenig gebauchpinselt durch soviel Weiblichkeit“, sagt die Tochter im Zeugenstand. Denn neben der Angeklagten waren auch ihre beiden Töchter regelmäßig bei dem Senior zuhause, der mit seinem behinderten Sohn alleine in einem Krefelder Reihenhaus gelebt hat. Die Angeklagte habe sogar gesagt, dass sie nun die Lebensgefährtin des Mannes sei. Davon, dass es Rückzahlungsabsprachen für das Geld gegeben habe, wusste die Zeugin nichts zu berichten.