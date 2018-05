Das Programm steht, los geht es am 30. Mai. Die Uerdingerin Monika Nelles wird kreative Hochsitze am Rhein präsentieren.

Eigentlich haben die Veranstalter eine Fortsetzung der Rhine Side Gallery ausgeschlossen. Zu teuer, hieß die Begründung. Doch nun kommt die zweite Auflage der Kunstveranstaltung an der Rheinfront. Die Vernissage der zweiten Rhine Side Gallery findet am 30. Mai statt, die Finissage am 2. September. Drei Monate lang können Besucher das Uerdinger Rheinufer in beschaulicher Strand-Atmosphäre und mit Blick auf den großen Strom auf sich wirken lassen.

Es war der Wunsch der Besucher und der Macher gleichermaßen, dass die Rhine Side Gallery auch in diesem Jahr wieder stattfindet. „Die Zusammenarbeit mit dem Kaufmannsbund hat sich bewährt“, sagt Stadtmarketing-Chef Uli Cloos. „Die Leute sollen am Rheinufer eine gute Zeit verbringen und sich mit der Umgebung beschäftigen können. Wir setzen nicht aufs Kommerzielle, sondern auf Krefeld-Typisches und pflegen es, dass alles stets ein wenig improvisiert erscheint.“

Für das musikalische Programm ist ebenfalls gesorgt

Kaufmannsbund-Vorsitzender Uwe Rutkowski setzt bei der „Rheinromantik“, so der Untertitel der Gallery, auf Kunst und Kommunikation samt begleitender Gastronomie ohne Vollbeschallung. „Auch bei den Veranstaltungen am Wochenende wird es keine Riesen-Disco geben, sondern ruhige, begleitende Veranstaltungen, die die Menschen auf sich wirken lassen können. An anderen Tagen können sie es sich mit einem Buch im Liegestuhl auf dem frischen Sand bequem machen oder einfach bei guten Gesprächen ohne Handy.“ Zur Vernissage oder dem Gallery Opening unter dem Titel „Chill in“ wird es Musik von DJ Matthias Rutkowski geben.

Die Veranstaltungen an den Wochenenden: Joe Kiki spielt aus seinem Programm Koklo ku Ato, oder: Der Hahn kräht. Mit seiner Weltmusik schenkt er dem Hörer eine Reise durch eine Mischung aus Jazz, Blues und Reggae. Die Fischgesichter spielen eigene deutsche und englischsprachige Songs, Evergreens und Schlager. Ein klassischer Musikabend „Cello & Piano“ mit Meghan Behiel und Linus Weber ist vorgesehen und eine italienische Nacht mit Musik, Tanz und italienischen Köstlichkeiten von Pizzica Pizzica.

Zu Italien gehört auch die „größte Weinprobe am Niederrhein“, die der Uerdinger Weinfachhändler Fabian de Cassan präsentiert. Cloos: „Es ist die einzige Veranstaltung, die Anmeldung und Eintritt erfordert.“ Geblieben sind auch die Grillabende donnerstags um 18 Uhr mit den Mitgliedern jedes Uerdinger Vereins, die Würstchen auf den Rost zugunsten der Vereinskasse legen möchten.