Krefeld. Im vergangenen Sommer hat die "Rhine Side Gallery" zahlreiche Krefelder an den Uerdinger Rheinstrand gelockt. Nun sind die Street-Art-Kunstwerke erneut Opfer von Vandalismus geworden.Unbekannte haben einige Kunstwerke am unteren Rheinufer mit Graffiti beschmiert. So prangt auf einem Gemälde in gelber Farbe das Wort "Hurensöhne", ein anderes haben die Vandalen aus der Verankerung gerrissen und umgestossen.

Es ist dort nicht der erste Fall von Zerstörungswut: Bereits im November 2017 hatten Unbekannte die Rhine Side Gallery beschmiert.

Die Kunstwerke sind Teil der Freiluftausstellung, die von Juli bis September am Uerdinger Rhein ihre Pforten geöffnet hatte. Seit dem offiziellen Ende der Veranstaltung sind die Kunstwerke sich selbst überlassen.

Wie ein Sprecher des Stadtmarketings auf Nachfrage der WZ mitteilt, ist dies so gewollt und auch ein Teil des Projekts. Solche Beschädigungen seien schade, aber die Kunstwerke vom Veranstalter und den Künstlern selber bewußt als Teil des öffentlichen Raumes konzipiert worden. Auch nach dem Ende der Rhine Side Gallery 2015 am Umweltzentrum sei es in Folge zu einem Verfall der Kunstwerke durch die Witterung oder auch durch mutwillige Zerstörungen gekommen. red