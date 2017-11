Krefeld. Am Dienstag gegen Mitternacht wartete der 26-jährige Mann aus Krefeld an der Haltestelle Rheinstraße auf den Bus. Unvermittelt sprühte ihm ein Mann eine reizende Lösung in die Augen. Laut der Polizei handelte es sich dabei vermutlich um Pfefferspray.

Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet, Erste Hilfe geleistet und den Notarzt verständigt. Die Hintergründe für den Angriff sind derzeit noch nicht klar. Der Krefelder wurde mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war der Angreifer mit dem Pfefferspray etwa 20 Jahre alt und von dünner Statur. Er trug eine weiße Hose sowie einen roten Rucksack. Er wurde von einer Frau begleitet, die einen Hund auf dem Arm trug.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.