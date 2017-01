Krefeld Rheinbrücke nach schwerem Unfall gesperrt

Krefeld. Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntagnachmittag auf der Rheinbrücke in Uerdingen gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierten auf der Brücke drei Fahrzeuge miteinander – dabei wurde eine Person leicht, eine weitere schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Die Rheinbrücke wurde nach dem Unfall in der Zeit von 16.20 bis 18.15 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Zur Unfallursache war bis Redaktionsschluss nichts bekannt, die Ermittlungen der Polizei dauern an. ckd