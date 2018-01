Seit Mitte Dezember schon steigt das Wasser im Rhein, am Samstag heute könnte es in Uerdingen die kritische Grenze übertreten. Wenn der Pegel dort neun Meter erreicht, wird die Untere Werft an diesem Wochenende überflutet.

Krefeld. Seit Mitte Dezember schon steigt das Wasser im Rhein, heute könnte es in Uerdingen (Foto: Dirk Jochmann) die kritische Grenze übertreten: Wenn der Pegel dort neun Meter erreicht, wird die Untere Werft an diesem Wochenende überflutet. Gestern morgen um fünf Uhr hatte das Wasser in Uerdingen bereits eine Höhe von 8,26 Metern, in den vergangenen Wochen sei es langsam, aber stetig angestiegen, erklärt Hafenmeister Peter Plarre. „Wenn es einmal oben ist, dann geht es auch so schnell nicht wieder runter – dramatisch ist das aber nicht.“

Trotzdem warnt die Stadt Bürger ausdrücklich davor, die Werft zu betreten. „Da die Kante zum Rhein bei Überflutung nicht erkannt werden kann, besteht Absturz- und damit Lebensgefahr.“

Bereits vor Weihnachten sei das Rheintor geschlossen worden – vorsorglich, wie der Hafenmeister erklärt. Hochwasserrisiko bestehe erst seit wenigen Tagen. Denn vor allem Sturm Burglind habe nicht nur für Wind, sondern auch für heftigen Regen in der Rheinstadt gesorgt – dazu das warme Wetter, das vielerorts den Schnee zum Schmelzen und in Form von Wasser über Nebenflüsse wie Mosel und Donau in den Rhein bringe. Plarres Prognose: „Wenn man dem Wetterbericht glauben kann, dann wird der Rheinpegel noch bis Donnerstag leicht steigen und dann abfallen.“ ckd