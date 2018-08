Die 13-Jährige erhält für ihren mutigen Einsatz viel Lob von Polizei und Rettungskräften. Kleine Geschenke gibt es ebenfalls.

„Wirklich noch ein Foto?“, fragt Marcus Karg seine Tochter, die umringt von dutzenden Journalisten in der Fahrzeughalle der Feuerwehr an der Neuen Ritterstraße steht. Zoe schaut ein wenig so, als wolle sie sagen: „Papa, wenn ich zwei Menschen aus einer brennenden Wohnung retten kann, dann schaff ich das hier auch.“ Kurze Zeit später ist dann aber doch Schluss mit dem Medienrummel. „Es ist so warm“, sagt die 13-Jährige, nachdem sie geduldig alle Foto- und Videowünsche zusammen mit Feuerwehrchef Andreas Klos und Polizeisprecherin Katrin Wentker abgearbeitet hat.

Die Familie verbringt die Nacht zusammen auf dem Sofa

Über Nacht ist die Gymnasiastin durch ihre mutige Rettungsaktion bei dem verheerenden Brand an der Markstraße über die Grenzen Krefelds hinaus bekanntgeworden. „So viel Courage würde ich mir bei dem ein oder anderen Erwachsenen auch gerne wünschen. Zoe hat Mut bewiesen und wir wollen uns deshalb bei ihr recht herzlich bedanken“, sagt Feuerwehrchef Andreas Klos, als er der 13-Jährigen am Donnerstag Gutscheine fürs Kino als Anerkennung für ihr Einschreiten überreicht. Von der Polizei gibt es eine prall gefüllte Umhängetasche aus Filz. Christoph Manten reiht sich in die Reihe der Gratulanten ein. „Gerade im Rückblick auf die dramatische Situation vor Ort, ist es umso bemerkenswerter, wie Zoe reagiert hat“, sagt der Einsatzleiter vom Mittwoch. „Solch eine Anerkennung ist schon toll“, zeigt sich Vater Marcus Karg beeindruckt von der Einladung in die neue Feuerwache.

Nach zwei Stunden ist die Besichtigung der Feuerwache aber wieder vorbei. Für die Kargs gibt es daheim noch viel zu erledigen. Das Löschwasser hat Ehebett und Einbauschrank zerstört, geschlafen wird deshalb zur Zeit gemeinsam auf dem Sofa. „Nach so einem Erlebnis, ist es aber auch schön, wenn wir alle so nah beisammen sind“, berichtet Marcus Karg.

Feuerwehrchef würde sich über jungen Zuwachs freuen Die Möbel, die bei dem Brand durch die Löscharbeiten beschädigt wurden, stehen auf der Terrasse, von der aus Zoe am Mittwochvormittag zunächst das Kind und danach die Mutter in Empfang genommen hatte. Erinnerungen, die die 13-Jährige wohl nie vergessen wird. Noch am Brandtag selbst hat die Familie viele Gespräche geführt und einfach Zeit für sich selber gebraucht. Dabei offenbarte Zoe ihren Eltern auch: „Ich will Feuerwehrfrau werden.“- „Ich bin mal gespannt“, sagt Mutter Clarissa.

Vater Marcus, der selber beim Deutschen Roten Kreuz tätig war, ist besonders stolz auf seine Tochter. „Diese Rettungstag hat ihr sicherlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben und gezeigt, dass auch junge Menschen schon echte Vorbilder sein können. Ich bin wahnsinnig stolz auf sie“, berichtet er gerührt. Auch Feuerwehrchef Andreas Klos huscht ein Lächeln über das Gesicht, als er von den Karriereplänen der jungen Krefelderin hört. „Bei uns ist sie herzlich willkommen. Erfahrung im Einsatz hat sie ja bereits gesammelt“, schmunzelt er. Bis dahin wird es aber wohl noch ein paar Jahre dauern.

Jetzt stehen noch dreieinhalb Wochen Ferien an. Die spannendste Geschichte dieses Sommers wird die Zoe wohl aber jetzt schon zu erzählen haben, wenn sie Ende August wieder auf ihre Klassenkameraden trifft.