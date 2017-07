Freitag (28.7.) verwandelte sich die Krefelder Innenstadt innerhalb von wenigen Stunden von einer Einkaufszone in eine Rennstrecke. Am WZ-Stand schrieben die Radprofis fleißig Autogramme, an der Strecke herrschte eine tolle Stimmung. Wie der sportliche Abend verlief, können Sie hier nachlesen.

