Beim Radrennen "Retour le Tour" in Krefeld sind am Donnerstagabend auch echte Tour-de-France-Größen am Start. In der City kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die WZ twittert live vom Event.

Krefeld. Die Krefelder Innenstadt ist am Donnerstag Schauplatz des Radrennens "Retour le Tour". Am Streckenverlauf (Breite Straße, Rheinstraße, Lohstroße, Markstraße) wurden am Nachmittag die Absperrgitter für den rund 1,2 Kilometer langen Rennkurs aufgestellt. Im Streckenbereich parkende Autos behinderten dabei zeitweise die Aufbauarbeiten. Vor dem Rennen hatte die Stadt zudem gefährliche Schlaglöcher und Baustellenbereiche ausgebessert.

Aufgrund der Absperrmaßnahmen rund um das Radrennen „Retour le Tour“ kam es ab etwa 15 Uhr zu Verkehrsproblemen in der Innenstadt. Im Bereich Markstraße/Ostwall ging es nur im Schneckentempo raus aus der City.

Buslinien fahren Umleitungen

Nach Angaben der Stadtwerke Krefeld werden die Buslinie 051 und der NE5 von 15 bis etwa 23 Uhr umgeleitet.

Um 19 Uhr sind die Tour de France-Stars André Greipel und Rick Zabel zur Autogrammstunde am WZ-Stand vor der Dionysiuskirche gegenüber des Stadtpalais'.

>>> Die WZ twittert live vom Event: WZ Krefeld Twitter

Den Auftakt der Veranstaltung macht das Fette-Reifen-Rennen für Kinder. Im Hauptrennen, geplant ab 20 Uhr gehen auch die Tour de France-Starter im Eliterennen an den Start. red