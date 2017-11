Mahnende Worte wählten die Redner bei den verschiedenen Gedenkfeiern zum Volkstrauertag zum Beispiel in Traar, Uerdingen und Oppum.

Traar/Uerdingen/Oppum. Das sonntägliche Gedenken an die Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg fand in Krefeld an verschiedenen Orten statt. In Traar versammelte sich eine große Teilnehmerschar um 10 Uhr zu einer Wortgottesfeier in der katholischen St. Josef-Kirche. Sieben Gruppen, darunter der Bürgerverein, die Schützen und die Feuerwehr, hatten ihre Fahnenabordnungen geschickt.

In den Fürbitten bat man um Gottes Segen für die vielen Traarer, die unter den Kriegen und ihren Folgen gelitten haben. Anschließend traf man sich neben der Kirche am 1930 errichteten Ehrenmal auf dem Friedhof. Die Traarer Orchestervereinigung spielte den Choral „Über den Sternen“, danach hielt die Krefelder CDU-Bundestagsabgeordnete Kerstin Radomski eine Ansprache. Sie erinnerte an die Leistungen der beiden Bundeskanzler Konrad Adenauer und Willy Brandt und forderte zu Respekt und Anerkennung für jedermann auf. In seiner Funktion als Traarer Bürgervereinsvorsitzende dankte Radomskis Parteikollege Marc Blondin allen Beteiligten, vor allem der ausrichtenden Feuerwehr-Löschgruppe unter Leitung von Florian Bolze. Mit „Ich hat’ einen Kameraden“ und dem gemeinsamen Deutschlandlied ging die Feier zu Ende.

Oberbürgermeister kam zur zentralen Feier

Die zentrale Gedenkfeier der Stadt fand ab 11.15 Uhr in der St.-Peter- Kirche am Uerdinger Marktplatz statt. Auch Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) kam zu der vom Ortsverband Uerdingen im Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer ausgerichteten Veranstaltung. Im Anschluss daran erfolgte die Kranzniederlegung am Ehrenmal im Wallgarten.

Bereits um 10 Uhr waren zahlreiche Gäste zu einer Friedensmahnung auf den Oppumer Friedhof gekommen. Am Mahnmal eröffnete das Schützentrommlerkorps die Gedenkfeier. Thilo Forkel von der Evangelischen Aktion sprach ein Gebet zum Frieden, Frank Wübbling vom Bürgerverein das Totengedenken und Christoph Tillmann das Schlusswort.