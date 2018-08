Die schwüle Luft brachte bei der Retour Le Tour nicht nur die Sportler, sondern auch die Zuschauer mächtig ins Schwitzen.

Kurz nach Start des ersten Rennens bei Retour Le Tour misst das Thermometer am Dionysiusplatz 34 Grad Celsius. Manchem ist da das Stehen in der prallen Sonne schon zu heiß. Und dann auch noch Radfahren? Sogar Rennrad? Denise Winzen ist skeptisch, dass das klappt: „Ich denke, da wird der ein oder andere schlappmachen. Hoffentlich trinken alle genug, denn heute ist es ja extrem schwül.“ Sie genießt lieber das kühle Bier im Schatten und lässt die anderen strampeln. „Sonst bunkert man sich bei den Temperaturen ja doch nur zu Hause ein.“

Gegen 20.30 Uhr, als die Besten auf der Strecke sind, streckt Notarzt Georgios Leledakis am Einsatzzelt des Deutschen Roten Kreuzes den Daumen nach oben. „Keine besonderen Vorkommnisse. Ein paar Wespenstiche, einer hat zudem ein Medikament bekommen.“ Mit 15 Leuten war das DRK im Einsatz. Nicht mal wegen der Hitze. Eher eine normale Einsatzstärke für ein Großereignis wie das Radrennen. Einsatzleiter Ferdinand Puppe sagt: „Das ist eine Auflage der Stadt.“

Rennrad-Legende Manfred Nepp nimmt die Hitze gelassen

Unter den Zuschauern ist auch eine echte Rennrad-Legende. Manfred Nepp nimmt die Hitze gelassen: „Ich bin damals auch in Mexiko und Südafrika gefahren. Das muss man abkönnen und besser als Regenwetter ist es in jedem Fall.“ Nepp weiß, wovon er spricht: Viele Male hat er in Mexiko den Titel geholt. Sein Sohn Uwe, selbst vielfach dekorierter Fahrer, ist mit dem Rennrad und im Renn-Dress gekommen.

Nach und nach trauen sich immer mehr Zuschauer in die drückende Hitze am Rand der Rennstrecke. Zumindest Schatten und Wind sorgen hier für ein wenig Abkühlung. Für den größten Luftzug aber sorgen die Fahrer selbst, wenn sie auf ihren Rädern vorbeirauschen. Mit jeder Runde werden die Anfeuerungsrufe lauter, die Zuschauer fühlen mit den Rennfahrern, die sich trotz der Hitze wacker schlagen.

Jupp Kompalla bewundert die Fahrer angesichts der Bedingungen

Einer, der heute begeistert vom Rand aus mitfiebert, ist Simon Arens. Er schätzt die Retour Le Tour: „Für Krefeld ist das ein sehr besonderes Event und hier fahren letztlich ja auch große Namen mit.“

Das wollen sich natürlich auch die Anwohner nicht entgehen lassen. Sie haben heute wohl den besten Platz, schauen von ihrer Wohnung aus zu, entspannt aufs Fensterbrett gelehnt. Von dort aus können sie auch den Abschleppdienst beobachten, der reihenweise Pkw an den Haken nimmt. Zum angedachten Rennbeginn gegen 17 Uhr behinderten noch 15 abgestellte Autos die Rennstrecke. Der Start verzögert sich dadurch um fast eine Stunde. Viele Rennen mussten daher mit weniger Runden durchgeführt werden.

Etwas abseits der Rennstrecke sitzt Ex-Eishockey-Schiedsrichter Jupp Kompalla. Auch er ist ein Fan vom Radsport, ist früher selbst Straßenrennen gefahren. Er bewundert die Fahrer für das Radeln unter diesen Extrembedingungen: „Gott sei Dank, sind die Fahrer hier zwischen den Häusern wenigstens etwas geschützt vor der Sonne. Viele Leute sitzen jetzt wahrscheinlich lieber im Garten oder im Schwimmbad.“

Während die Rennrad-Fahrer immer mehr Runden drehen, stimmt sich die groovecompany, welche an diesem Abend für Livemusik sorgt, schon mal auf ihren Auftritt ein.

Ein Schild mit Symbol-Charakter an der Dionysiusstraße: „Dusche“

Der größte Blickfang des Abends dürfte zumindest für die Rennrad-Profis ein Schild an der Ecke Dionysiusstraße gewesen sein: „Dusche“ mit Pfeilrichtung links ist hier zu lesen. Diese Erfrischung hätten einige Fahrer bestimmt auch schon vor Ende der Retour Le Tour gebraucht.