Das DHL-Paketzentrum in Krefeld hat im vergangenen Jahr als erstes von insgesamt 34 Paketzentren in ganz Deutschland mehr als 100 Millionen Pakete verteilt. Am vergangenen Freitag, 29. Dezember, wurde an der Anrather Straße 660 spätabends das einhundertmillionste Paket sortiert.

Insgesamt seien hier 2017 100 171 873 Sendungen bearbeitet worden – „so viel wie noch nie“ sagte der Leiter des Paketzentrums Thomas Riedl über dieLeistung seines Teams. Um die stetig wachsenden Mengen an Sendungen zu bearbeiten, wurden im Laufe des vergangenen Jahres erneut rund 100 neue Mitarbeiter eingestellt. Am Krefelder Standort – in der Nähe der Autobahn 44 – sorgen nun 450 Beschäftige dafür, dass die Pakete ihre Empfänger erreichen.

Die Sortiermaschinen schaffen bis zu 32 000 Pakete pro Stunde. Das Zentrum versorgt mehr als drei Millionen Menschen in den Postleitzahlengebieten 40, 41 und 47, also in Düsseldorf, Gladbach, Neuss, Teilen des Kreises Neuss, des Kreises Viersen, in Duisburg, Krefeld sowie Moers und weiteren Städten am Niederrhein wie Kevealer oder Weeze.