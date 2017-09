Die Reihe „Theologie in der City“ läuft in der Friedenskirche.

Mitte. Vier Vorträge in der Reihe „Theologie in der City“ werden im Café der Friedenskirche an der Mariannenstraße unter dem Motto des Reformationsjubiläums „Ich bin vergnügt – erlöst – befreit“ gehalten. Veranstalter sind der Evangelische Kirchenkreis Krefeld-Viersen, der Evangelische Gemeindeverband Krefeld und die Evangelische Friedenskirchengemeinde Krefeld. Am Donnerstag, 28. September, 19 Uhr, spricht als Erster Okko Herlyn aus Duisburg über „Was ist eigentlich evangelisch? – Reformatorisches Erbe in einer veränderten Welt“. Herlyn ist selbst Pastorssohn, war viele Jahre Pfarrer, Professor für Ethik, Anthropologie und Theologie an der Evangelischen Fachhochschule Bochum und ist als Literat und Kolmunist als Kleinkünstler mit kabarettistischen Texten unterwegs. Eintritt: fünf Euro.

Am Donnerstag, 19. Oktober, geht es bei Professor Dr. Marcel Nieden aus Essen ab 19 Uhr um „Da fühlte ich mich gänzlich neugeboren – Martin Luthers reformatorische Entdeckung“. Eintritt: fünf Euro. Am Montag, 30. Oktober, spricht um 19 Uhr Altbischof Klaus Wollenweber aus Bonn über „Ich bin vergnügt – erlöst – befreit“. Eintritt frei. Die Reihe endet mit „Die Reformation am Niederrhein und speziell in Krefeld“ am Donnerstag, 16. November, 19 Uhr mit Pfarrerin Nicole Kuropka aus Wuppertal. Eintritt: fünf Euro.

friedenskirche-krefeld.de