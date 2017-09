Linn/Oppum. Aufgrund von Bauarbeiten an den Gleisen durch die DB Netz entfallen die Halte Krefeld-Oppum und Krefeld-Linn für die Züge der Linie RB 35 von Abellio von Montag, 18. September, bis Freitag, 22. September, in beiden Richtungen ganztägig. Für die ausfallenden Fahrten richtet Abellio einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ein. Die Busse des SEV fahren am Bahnhof Krefeld-Linn an der Rheinbabenstraße und am Bahnhof Krefeld-Oppum an der Werkstättenstraße ab. Durch den Umstieg auf den SEV kann sich die Fahrzeit um bis zu 35 Minuten verlängern.

Hinweise auf geänderte Fahrpläne gibt es auf der Homepage

Die entsprechenden Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren. Zusätzliche Informationen zur Baumaßnahme der DB Netz AG und den Auswirkungen auf den NRW-Regionalverkehr unter

bauinfos.deutschebahn.com/nrw