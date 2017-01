Blaulicht Raubmord: Polizei nimmt drei weitere Personen fest

Im Fall des ermordeten Rentners aus Krefeld hat die Polizei einen Mann und zwei Frauen festgenommen.

Krefeld. Der Raubmord an einem 79-jährigen Rentner zieht immer weitere Kreise. Am Donnerstag nahm die Polizei einen weiteren Mann (25) fest, der an dem Mord Ende Oktober beteiligt gewesen sein soll. Er wurde in Düsseldorf festgenommen und am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Der 25-Jährige sitzt wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft.

Bereits am Mittwoch haben Polizeibeamte der Mordkommission in Krefeld zwei Frauen festgenommen. Gegen eine 33-Jährige und eine 37-Jährige hat das Amtsgericht Essen Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Diebstahls erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, im Juli 2016 einer Frau in Essen Schmuck im Wert von rund 40000 Euro gestohlen zu haben. Dabei soll sich eine der Frauen als falsche Polizistin ausgegeben haben.