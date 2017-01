Krefeld Raubmord an 79-Jährigem: Ermittlungserfolge

Krefeld. Der Raubmord an einem 79-jährigen Krefelder scheint aufgeklärt zu sein. Die Polizei führte am Montag und Dienstag Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Wohnungen durch.

Für Mittwoch kündigten Polizei und Staatsanwaltschaft eine Pressekonferenz an, in der erste Ermittlungsergebnisse veröffentlicht werden sollen. Ob der oder die Täter, die den Krefelder Ende Oktober in seiner Wohnung überfallen und getötet haben sollen, bereits gefasst sind, wollte Oberstaatsanwalt Axel Stahl mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. hoss