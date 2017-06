Krefeld. Am Samstag hat ein Mann einer Krefelderin das Mobiltelefon an einer Haltestelle auf der Hülser Straße geraubt. Der Dieb entkam unerkannt.

Eine 19-Jährige wartete um 16.30 Uhr an einer Haltestelle der Straßenbahn auf der Hülser Straße / Oranierring. Während sie Nachrichten an ihrem Smartphone schrieb, entriss ihr ein Mann das Mobiltelefon und flüchtete über den Oranierring in Richtung Innenstadt. Die Krefelderin verfolgte den Mann bis zum Oranierring, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Der Tatverdächtige ist zwischen 18 und 24 Jahren alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug einen grauen Jogginganzug sowie eine schwarze Base-Cap.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.