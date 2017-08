Krefeld. Am Montag gegen 16:05 Uhr sind zwei 13-Jährige Jungen mit dem Rad auf der Rather Straße in Richtung Moerser Landstraße gefahren. Als den Kindern ein Auto entgegenkam, versuchte einer der beiden sich hinter dem anderen einzuordnen. Dabei berührte das Auto den Jungen mit dem Seitenspiegel. Der 13-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach einer ambulanten Behandlung verlassen konnte.