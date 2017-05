Krefeld. Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Krefeld hat auf seiner konstituierenden Sitzung die Weichen für vier weitere Jahre gestellt. Die Vertreter der unter dem DGB zusammengeschlossenen acht Einzelgewerkschaften wählten Ralf Köpke (IG Metall) erneut zum Vorsitzenden. Köpke hat dieses Amt nun seit 2002 inne. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden die Gewerkschaftsvertreter Christian Mäschig (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) und Phillip Einfalt (Krefelder Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) einstimmig gewählt. „Wir werden uns natürlich auch den Veränderungen der Arbeitswelt stellen. Digitalisierung, Fachkräftebedarf und die Stärkung der industriellen Basis sind große Themen für die Menschen in dieser Stadt“, beschreibt Köpke die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Arbeit in den nächsten Jahren.