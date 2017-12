Krefeld. Bei einem Überfall an der Kölner Straße wurde am Dienstag einer Frau die Handtasche geraubt. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Polizei ging die 32-jährige Krefelderin gegen 22:15 Uhr die Kölner Straße entlang. Plötzlich näherte sich ihr von hinten ein Mann, der ihr die Handtasche entriss. Anschließend flüchtete der Täter über die Saumstraße in Richtung Gladbacher Straße. Zwei Zeuginnen beobachteten den Handtaschenraub und informierten die Polizei.

Die Beamten konnten die Tasche wenig später in einem Gebüsch am Bahndamm an der Petersstraße finden und der Krefelderin aushändigen. Da der Täter entkam, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: 1,60 Meter groß und auffallend "dünn". Er trug dunkle Kleidung und eine Kapuze über dem Kopf.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.