Opfer nach Gewinn in Spielhalle auf Heimweg ausgeraubt.

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Mann einen Passanten an der Roßstraße mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Der Tatverdächtige flüchtete mit seiner Beute.

Gegen 0.55 Uhr war ein 23-Jähriger zu Fuß auf dem Nachhauseweg, in der Tasche Bargeld, das er zuvor in einer Spielhalle an der Marktstraße gewonnen hatte. An der Roßstraße griff ihn eine männliche Person von hinten an und forderte sowohl die Geldbörse als auch das Mobiltelefon. Schließlich hielt der Täter seinem Opfer eine Schusswaffe, vermutlich eine Pistole, an den Kopf und ließ erst von dem jungen Mann ab, als dieser ihm die geforderte Geldbörse und sein Handy aushändigte.

Der Räuber verschwand mit seiner Beute über die Lindenstraße in Richtung Prinz-Ferdinand-Straße.

Der 23-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Er beschreibt den Täter als etwa 1,90 Meter groß. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Bomberjacke sowie einer Jeans bekleidet und trug eine Kapuze über dem Kopf. Der Mann sprach deutsch.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Krefeld unter der Rufnummer 6340 oder per E-Mail entgegen:

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de