Als ein Maskierter ihn in seinem Salon überfällt, nimmt Derya Demir die Verfolgung auf. Dann zieht der Täter eine Waffe und feuert.

Krefeld. Die Mitarbeiter des Friseursalons „The Soho“ stehen unter Schock. Sie haben die Tür abgeschlossen, um das Geschehene zu verarbeiten. Gerade erst hat die Spurensicherung der Polizei ihre Arbeit verrichtet. Nur wenige Minuten zuvor, kurz vor 11 Uhr, ist ein maskierter Mann in das Ladenlokal an der Marktstraße eingedrungen.

Der Unbekannte schlägt dem Salon-Inhaber Derya Demir, der nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt dabei ist, am gleichen Morgen gekaufte Waren in die Kasse einzugeben, grundlos ins Gesicht. Ein Schlag trifft den 37-Jährigen über dem linken Auge.

Dann flüchtet der Räuber ohne Beute aus dem Laden. Doch Derya Demir rennt dem Unbekannten sofort hinterher. „Es war wie ein Reflex, ich wollte den Mann einfach stellen, der meine Kunden, meine Mitarbeiter und mich in meinem Laden bedroht hat.

Ich wollte sie einfach beschützen“, sagt er. Doch die Verfolgungsjagd endet für den Krefelder mit einem riesen Schreck. Auf der Marktstraße dreht sich der Räuber auf Höhe des Et Bröckske plötzlich um und zielt mit einer Waffe auf den ihn verfolgenden Demir, der abrupt stehenbleibt. Dann passiert das Unfassbare: Der Mann schießt. Zum Glück handelt es sich nach den jetzigen Erkenntnissen der Polizei wohl nur um eine Schreckschusspistole. Der Täter flüchtet in Richtung Breite Straße.

Sekunden später sind Polizei und Rettungskräfte vor Ort. Der Unbekannte ist aber nicht aufzufinden, eine Fahndung im Innenstadtbereich verläuft erfolglos. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Sicherheitsbehörden derzeit noch unklar. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Beamten derzeit von einem versuchten Raubdelikt aus.

Nicht bestätigen will die Polizei, dass im Rahmen der Fahndung mehrere Menschen kontrolliert wurden. Dafür geben die Ermittler eine Täterbeschreibung heraus, nach der der mutmaßliche Räuber etwa 25 Jahre alt und schmächtig sein soll. Dazu soll er einen leichten bis mittelstarken Bart und kurze Haare haben. Er soll mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Weste bekleidet gewesen sein.

Ladeninhaber erleidet einen Schnitt über seinem linken Auge

Für Derya Demir endet der Tag gestern unterdessen im Krankenhaus. Außer einem Schnitt über seinem linken Auge bleibt er äußerlich aber unversehrt. „Auch psychisch geht es mir den Umständen entsprechend gut“, sagt der Friseurmeister, der an diesem Tag noch viele Anrufe und Nachrichten besorgter Angehöriger, Freunde und auch Kunden bekommen hat. Denn der 37-Jährige ist in Krefeld kein Unbekannter.

Sein ganz nach englischem Vorbild im August 2014 eröffneter Friseursalon „The Soho“ lockt schon länger Kundschaft auch außerhalb von Krefeld an und ist innerhalb von wenigen Monaten zum Szene-Laden geworden. Zu seinen Kunden zählen unter anderem mehrere Spieler der Krefeld Pinguine.

Die Polizei sieht Demirs Verfolgungsjagd im Übrigen mit gemischten Gefühlen. „Grundsätzlich sollte man sich trotz aller Zivilcourage in solchen Situationen niemals selber in Gefahr bringen“, erklärt Polizeisprecherin Sabrina Forchel.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben mit Hochdruck in dem Fall. Zeugen der Tat sollen sich mit ihren Informationen an die Polizei wenden. Die Ermittlungsbeamten sind erreichbar unter der Telefonnummer 63 40 oder per E-Mail unter:

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de