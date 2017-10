Krefeld. Am Dienstag gegen 22:15 Uhr war ein 26-jähriger Krefelder zu Fuß auf der Vereinsstraße in Richtung Bahnstraße unterwegs. Im Bereich einer dunklen Garageneinfahrt griff ihn plötzlich ein Mann an.

Nach Angaben der Polizei drückte der Räuber den Krefelder zu Boden und versuchte, ihm das Handy zu entreißen. Als eine Frau den Angreifer anschrie, ließ er von seinem Opfer ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Linner Straße.

Der Tatverdächtige ist laut Polizeiangaben circa 1,85 Meter groß und von stabiler Statur. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover mit hellen Applikationen im Bauch- und Brustbereich sowie eine Cappy. Sein Erscheinungsbild wird als ungepflegt beschrieben.

Die Polizei sucht nun insbesondere die Zeugin, die den Tatverdächtigen angesprochen hat.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.