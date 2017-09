Die Obduktion des am Montag in der Krefelder Innenstadt gefundenen Toten ist abgeschlossen - und brachte erste Erkenntnisse. Die Identität des Manne ist weiterhin unklar.

Krefeld. Die Obduktion des am Montagvormittag an der Dießemer Straße gefundenen Leichnams wurde am Montagabend in der Gerichtsmedizin in Duisburg-Wedau abgeschlossen. Offiziell hat die Polizei sich noch nicht zu den neuen Erkenntnissen durch den Gerichtsmediziner geäußert. Nach WZ-Informationen sollen aber im Körper des Toten Spuren von Alkohol und Betäubungsmittel nachgewiesen worden sein.

Inwieweit diese mit den Umständen des Todes zu tun haben, ist aber noch unklar. Derzeit versucht die Polizei anhand der Fingerabdrücke des Mannes, dessen Identität festzustellen. Polizei und Staatsanwaltschaft werden sich im Laufe des Tages zu den weiteren Erkenntnisse in diesem rätselhaften Todesfall äußern. hoss