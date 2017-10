Uerdingen/Gartenstadt. Die Stadt Krefeld erneuert den nördlichen Radweg an der Traarer Straße zwischen Autobahnbrücke und Akazienstraße. Die Arbeiten an dem 1000 Meter langen Stück beginnen am Montag, 9. Oktober, und dauern rund sechs Wochen. Das Investitionsvolumen beträgt circa 140 000 Euro. Dabei kann auf Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm zurückgegriffen werden.

Ursula Smits feiert am heutigen Mittwoch ihren 90. Geburtstag. Geboren wurde sie am 4. Oktober 1927 in Krefeld. Seit 58 Jahren ist sie mit Konrad Smits verheiratet. Das Paar hat eine Tochter. Die Jubilarin war lange Jahre Lehrerin an der Berufsschule in Kempen. Dort hat sie Ernährungs- und Erziehungslehre unterrichtet sowie Staatsbürgerkunde (heute Politik). Ursula Smits liest sehr gerne Geschichtsbücher und Bücher mit religiösem Hintergrund. Ihren Ehrentag feiert sie morgens mit Vertretern der Stadt und der Kirche sowie den Nachbarn. Am Nachmittag sind Familie und Freunde ihre Gäste.

Traar. Der Förderverein der Kindertageseinrichtung St. Josef veranstaltet am Freitag, 6. Oktober, einen Late-Night-Trödel. Von 19 bis 21.30 Uhr werden im Pfarrheim, Moerser Straße 419, Kinderkleidung, Spielzeug und mehr angeboten.