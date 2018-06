Der Niederrheinische Radwandertag mit bis zu 30 000 Teilnehmern zählt zu den größten deutschen Rad-Events. Bei der Tour beteiligen sich 64 Städte und Gemeinden am Niederrhein und in den Niederlanden. An diversen Startorten können sich die Pedalritter am Sonntag, 1. Juli, ab 10 Uhr auf eine der insgesamt 82 Radtouren begeben. In vielen Orten gibt es Unterhaltungsprogramme an den Startpunkten, Tipps rund ums Fahrrad sowie Imbiss- und Getränkestände.

In Krefeld ist der Start- und Zielpunkt die Rhine Side Gallery in Uerdingen. Bürgermeisterin Gisela Klaer wird den Startschuss am Rhein geben.

Beim Niederrheinischen Radwandertag geht es um Gemütlichkeit und Geselligkeit, nicht um Tempo, Sprint- oder Bergwertung. Freizeitspaß für die ganze Familie ist angesagt. Jeder sucht selbst seine Route aus. Dabei kann man die Länge nach der eigenen Leistungsfähigkeit bestimmen. Viele Touren sind für Kinder geeignet.

In diesem Jahr steht der Niederrheinische Radwandertag unter dem Motto „Kulinarik“. Dafür wurden einige Routen speziell entwickelt. Überall entlang der einzelnen Strecken gibt es zahlreiche Bauernhofcafés oder Restaurants, die zu einem „Boxenstopp“ einladen. Red