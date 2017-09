Vier Abgeordnete für Krefeld. Aber: Bei CDU und SPD ist die Enttäuschung über das eigene Wahlergebnis groß.

CDU, Bündnis 90/Die Grüne, FDP, Linke und AfD sind die Sieger des Wahlabends. Ansgar Heveling (CDU) hat wie erwartet das Direktmandat im Wahlkreis 110 (Krefeld I – Neuss II) geholt. Seine Parteikollegin Kerstin Radomski ist erstmals im Wahlkreis 114 (Krefeld II – Wesel II) an der SPD vorbeigezogen. Als Nachfolgerin von Siegmund Ehrmann hat Elke Buttkereit 32,0 Prozent geholt, Kerstin Radomski 36,9.

Vergrippt, aber glücklich freut sich Radomski kurz vor Mitternacht über ihren Erfolg in dem traditionell tiefroten Wahlkreis: „Dass es am Ende so deutlich werden könnte, daran hatte ich nicht geglaubt.“

Grünen-Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws hat schon früh am Abend aufatmen können. Mit ihrem Listenplatz 11 ist ihr beim Ergebnis von 9 Prozent im Bund ihr Mandat sicher. In Krefeld haben die Grünen 7,8 Prozent geholt. Vor vier Jahren waren es noch 8 Prozent.

Otto Fricke (FDP) hat am meisten Grund zum Jubeln. Vor vier Jahren flog seine Partei mit 4,8 Prozent aus dem Bundestag. Vier Jahre später erzielen die Liberalen in Krefeld 14,6 Prozent; im Bund immerhin noch 10,4 Prozent. Über die Landesliste zieht er in den Bundestag ein. Ebenso wie Schauws und Heveling fährt er morgen schon wieder nach Berlin. Schon vor den ersten Hochrechnungen hatte er gestern ein gutes Gefühl.

Die Linke in Krefeld hat mit dem Thema soziale Gerechtigkeit die Grünen in Krefeld überholt und 8,1 Prozent eingefahren. Die AfD hat in Krefeld 8,3 Prozent erhalten und damit 4,7 Prozentpunkte weniger als im Bundesvergleich.

SPD plant jetzt eine Satzungsänderung

Dennoch ist das Entsetzen darüber vor allem bei der SPD und den Grünen groß. Den zahlreichen Gästen im Josef-Hellenbrock-Haus am Südwall ist das schon ins Gesicht geschrieben, als um 18 Uhr die ersten Prognosen des Wahlabends auf dem Bildschirm erscheinen. Und auch die 20,0 Prozent für die SPD im Bund. „Das ist das historisch katastrophalste Ergebnis für die SPD seit 1949“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer.

SPD-Parteichef Ralph-Harry Klaer kündigt Konsequenzen für die Kommunalpolitik an. „Wir als SPD müssen deutlicher machen, was unsere Arbeit und Politik ist“, sagt Klaer. Schon nach der Landtagswahl im Mai hätten er und seine Parteikollegen gewusst, wo die Glocken hängen. „Wir haben eine Satzungsänderung vorbereitet, um künftig die Vollversammlung stärker zu öffnen.“