Krefeld. Die Polizei sucht nach einer Radfahrerin, die mit ihrem Überholmanöver auf dem Dießemer Bruch eine weitere Radfahrerin schwer verletzt hat. Beide Radlerinnen stürzten als sie sich bei dem Überholvorgang am Freitagnachmittag berührten, die 67-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen an Rücken und Kopf. Anstatt sich um die Verletzte zu kümmern flüchtete die Verursacherin jedoch mit ihrem Rad über die Neue Ritterstraße. Das berichtet die Polizei am Samstag.

Die 67-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach einer circa 1,65 Meter großen Frau mit normaler Statur. Während der Tatzeit trug sie ein türkises O berteil und einen schwarzen Rucksack. Zum Fahrrad der Frau gibt es keine Angaben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. red