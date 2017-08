Der LKW-Fahrer hat vermutlich durch seine Erste-Hilfe-Maßnahmen Schlimmeres verhindert.

Krefeld-Linn. Eine 43-jährige Radfahrerin hatte am Donnerstagmittag einen leibhaftigen Schutzengel. Die Frau war auf der Hentrichstraße gestürzt. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein LKW-Fahrer leistete Erste Hilfe und verhinderte womöglich gravierende Folgen für die Radfahrerin.

Die Radfahrein war in Richtung Hafenstraße unterwegs, als sie mit dem Vorderrad in der Straßenbahnschiene hängen blieb und stürzte. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer hielt sofort an und bemerkte, dass die Frau stark blutete. Geistesgegenwärtig legte er ihr einen Druckverband an und konnte so die Blutung bis zum Eintreffen des Rettungswagens stoppen.

Die Radfahrerin kam zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit.