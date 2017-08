Krefeld. Am Sonntag um 20:20 Uhr ist ein Ehepaar (50 und 45 Jahre) zusammen mit seinem 2-jährigen Sohn auf der Neusser Straße in Richtung Südwall gegangen. Dort kam der Familie ein Radfahrer entgegen, der mit dem 2-Jährigen zusammenstieß. Durch den Unfall stürzte der Junge und wurde verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Anstatt sich um den Jungen zu kümmern, flüchtete der Radfahrer zu Fuß in Richtung Hansazentrum. Er ließ sein Fahrrad, ein silbernes Trekkingrad der Marke Winora, am Unfallort zurück. Ein Passant verfolgte den Mann, konnte ihn allerdings nicht festhalten.

Der flüchtige Radfahrer ist circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, etwa 20 bis 40 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat kurze schwarze Haare und trug ein braunes T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Sein Aussehen wird als südländisch beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.