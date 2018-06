Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Ein Mann hat am Montag einen 16-jährigen Krefelder auf der Hülser Straße vom Motorrad geschubst und mit einer Spielzeugwaffe bedroht. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 12.30 Uhr stand der 16-jährige Motorradfahrer an einer roten Ampel an der Kreuzung Hülser Straße/Voithstraße. Neben ihm stoppte ein Radfahrer. Dieser sprach den Motorradfahrer zunächst an, bevor er unvermittelt eine Waffe zückte, sie dem Krefelder an den Hals hielt und abdrückte, so dass es laut knallte. Wie sich erst später herausstellte, handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe.

Der Angreifer schubst das Opfer auf die Straße

Der Radfahrer schubste den 16-Jährigen anschließend von seinem Motorrad, so dass er zu Boden stürzte. Dabei verletzte sich der Jugendliche leicht. Anschließend flüchtete der Angreifer mit einem älteren Herrenrad in Richtung Hüls.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen für diesen Vorfall. Dafür hat sie folgende Beschreibung veröffentlicht: Der Täter ist circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er ist von stabiler Statur und hat laut Zeugen ein „dickliches“ Gesicht sowie sehr kurze, „stoppelige“ Haare. Er trug einen Pullover mit Reißverschluss. Zudem hat er ein auffälliges Muttermal oder einen Pickel neben der Nase.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, der wendet sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 63 40. Es ist auch möglich, per Email Hinweise an die Polizei zu geben, die Emailadresse ist:

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de