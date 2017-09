Krefeld. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte versucht, in eine Schule am Rundweg in Uerdingen einzubrechen. Im Zeitraum von 16 Uhr bis 7:30 Uhr versuchten die Einbrecher zunächst, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Weil dies misslang, warfen sie einen Gullideckel in das Fenster.

Anschließend flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Den Gullideckel hatten die Tatverdächtigen nach Angaben der Polizei zuvor aus einem Schacht auf dem Schulhof ausgehebelt. Das zerstörte Fenster wurde zwischenzeitlich von einer Firma ausgetauscht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.