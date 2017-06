Krefeld. In der Innnestadt war am Mittwochmorgen zeitweise Brandgeruch vernehmbar. Nach Angaben der Feuerwehr gab es bei einem plastikverarbeitenden Betrieb Probleme bei einer Filteranlage in einem Schornstein, die den produktionsbedingten Geruch normalerweise neutralisiert. Der Qualmgeruch aus nordöstlicher Richtung war daher auch in der Innenstadt bemerkbar, rund drei Kilometer vom Werk entfernt. Die Filteranlage ist mittlerweile abgeschaltet und wird von dem Betrieb überprüft. Die Feuerwehr muste nicht ausrücken und es bestand auch keine Gesundheitsgefahr für Anwohner. aki