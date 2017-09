Wird der Aktionsplan nicht verändert, wird der Künstler Gunter Demnig am 2. Februar 2018 in Krefeld erneut Erinnerungssteine verlegen, und zwar an der Friedrich-Ebert-, Hülser-, König-, Lewerentz- und Steinstraße sowie am Preußenring. Alle Krefelder Gymnasien haben bereits ihre Mitwirkung zugesagt, die Schüler wollen sich engagieren.