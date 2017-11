Warum das Theater aus Hüls so beliebt ist, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen? Ein Gespräch mit den Puppeneltern.

Hüls. Schon die Immobilie ist ein Schätzchen: 115 Jahre alt, wunderbar restauriert und außen himmelblau gestrichen. Das Blaue Haus im Stadtteil Hüls, etwas abseits an der Tönisberger Straße gelegen, fällt zunächst einmal durch seine ungewöhnliche Farbe auf. Der zweite Blick fällt auf die attraktive antike Eichenhaustür. „Nicht das Original, sondern bei Ebay erstanden“, gestehen die Hauseigentümer Stella Jabben und Volker Schrills lachend. Die beiden Puppenspieler haben sich gesucht und gefunden – beruflich wie privat. Nachdem sie sich 1999 kennengelernt hatten, entstand schon bald der Plan, ein eigenes Puppentheater zu gründen. Wenn sie geahnt hätten, was sie beim Renovieren alles erwartet, hätten sie es sich vielleicht noch anders überlegt.

Dezember ist den Kindern vorbehalten

Ihren Entschluss bereuen sie allerdings bis heute nicht. Jetzt bewohnen sie das Haus mit ihren beiden Kindern und bespielen es regelmäßig für Jung und Alt. Der Dezember ist mit seinem Weihnachtsprogramm ausnahmslos den Kindern vorbehalten. Von „Bellos erstes Weihnachtsfest“ (ab drei Jahre) bis zu „Momo“ (ab acht) ist für alle Jahrgangsstufen etwas dabei. „Wir nehmen die Altersangaben sehr genau, weil die Stücke exakt auf das jeweilige Alter abgestimmt sind“, lässt Jabben keine Ausnahmen zu. Ohne Altersbeschränkung ist lediglich die Erwachsenenbegleitung – übrigens zum Kindertarif, der sich nach dem Alter richtet (drei Jahre gleich drei Euro).

Die Erwachsenen müssen bis Januar warten. Dann gibt es mit „Genoveva“ und „Moby Dick“ auch wieder Puppenspiele für sie. Überhaupt wurden die Puppeneltern von der Nachfrage von Anfang an fast überrollt. „Als wir 2005 eröffneten, hatten schon viele Neugierige die Renovierungsarbeiten beobachtet und konnten den Spielbeginn kaum erwarten“, berichtet der 47-jährige in Figurenspiel und Figurenbau ausgebildete Puppenspieler Schrills, der die Puppen selbst entwickelt und fertigt. „Es ging raketenmäßig los, auch für das erste Erwachsenenstück Harold and Maude.“ Die 48-jährige diplomierte Kulturpädagogin Jabben hat inzwischen ihre Liebe zum Schnitzen entdeckt und schnitzt nun Köpfe aus Holz in der kleinen gemütlichen Puppenwerkstatt, modelliert und näht die passenden Kleider dazu.

Stammgäste kommen gerne etwas früher zum Plausch

Die Werkstatt ist genauso schnuckelig wie das gesamte Ambiente des Hauses. Im Vorraum des Theaters, einer früheren Gaststätte, gibt es eine kleine Hobelbanktheke, an der man schon vor der Vorstellung und während der Pause Getränke erwerben kann. „Die vielen Stammgäste kommen gerne etwas früher zum Plausch und gehen anschließend noch in eines der vielen Hülser Restaurants“, beschreibt Jabben die dörfliche Atmosphäre. In einem Teil des Foyers haben die Eigentümer das darunterliegende Tonngewölbe freigelegt und unter Glas sichtbar und begehbar gemacht. Eine weitere Attraktion ist neben dem Haupteingang ins Theater – einer antiken Doppeltür – ein niedriger Durchgang mit kleiner Tür extra für die jüngsten Besucher, die sich freiwillig in die Schlange einreihen, um durch „ihre“ Tür gehen zu können.