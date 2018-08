Das Haus der Familie bildet seit 25 Jahren Personal für die Kindertagespflege aus. 2019 steht das 50-jährige Bestehen an.

Tagesmütter und -väter heißen heute Tagespflegepersonen. Doch das ist nicht das einzige, was sich in den vergangenen 25 Jahren in der Familienbildung geändert hat, weiß Birgit Buss. Die Fachbereichsleiterin für Kindertagespflege am Haus der Familie ist seit 20 Jahren in der Familienbildung tätig. Gab es früher noch keine Vorgaben für eine Tätigkeit in der selbstständigen Kinderbetreuung, so müssen heute alle, die in diesem Bereich arbeiten wollen, eine Ausbildung im Umfang von 160 Stunden durchlaufen. Am Ende des Kurses steht dann das Zertifikat mit der Pflegeerlaubnis. Seit 25 Jahren wird im Haus der Familie nun schon die qualifizierte Ausbildung von Kindertagespflegepersonen angeboten.

Seit 2010 gibt es diesen rechtlichen Rahmen für die Kindertagespflege, seitdem habe sich die Qualität der Betreuung noch einmal deutlich verbessert, meint Buss. Madlen Podranski ist die Leiterin des Hauses. Sie ist stolz darauf, dass die Kurse am Haus der Familie schon vor der Gesetzesänderung ziemlich genau den Vorgaben fürs Curriculum entsprachen. Schon früh hat man hier erste Wegweiser in Richtung einer Professionalisierung des Berufes gelegt. Auch die Eltern erhielten damit ein stärkeres Gefühl der Sicherheit. Zweimal im Jahr wird der Kurs „Grundqualifizierung Kindertagespflege“ im Haus der Familie angeboten. Bis zu 15 Personen werden dann unter anderem von Sozialpädagogen oder Therapeuten geschult.

Inhaltliche Schwerpunkte sind zum Beispiel: frühkindliche Bildung, Sprachentwicklung oder Familiensysteme. Dabei sind die Kurszeiten in den Abendstunden oder an den Wochenenden angesiedelt. Der Wunsch, den Teilnehmern die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Weiterbildung zu ermöglichen, ist für die Verantwortlichen ein wichtiger Grundsatz. Die Nachfrage an Tagespflegepersonen in der Kinderbetreuung sei nach wie vor „riesig“, sagt Buss. Gleichgestellt mit der Kita-Betreuung konzentriert sich die Beschäftigung jedoch eher auf Kleinkinder unter zwei Jahren, doch auch die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern werde angeboten. „Der Vorteil bei der Betreuung in der Kindertagespflege sind die deutlich familienähnlicheren Strukturen“, sagt Buss.

Die Bindungsqualität sei dadurch viel höher, ein schlagkräftiges Argument vor allem bei den Kleinsten.

Eine Pfleger darf sich um bis zu fünf Kinder kümmern

Bis zu fünf Kinder darf eine ausgebildete Tagespflegeperson betreuen, manche entscheiden sich bewusst dafür, auch nur drei oder vier Kinder zu übernehmen. Oft erfolgt die Betreuung von zu Hause aus, zusammen mit dem eigenen Kind. So kann sich individueller und persönlicher beschäftigt werden als in vielen Kitas, findet Buss. Vor- und Nachteile gebe es bei beiden Betreuungsformen, letztlich entschieden die Eltern, welches Angebot besser zu ihren Bedürfnissen passt. Ende des vergangenen Jahres ist das Haus der Familie an den Westwall gezogen, 2019 steht das nächste große Jubiläum an: das 50-jährige Bestehen soll dann groß gefeiert werden. Aber so lange will man mit dem Feiern hier nicht warten.

Bereits im September steht erst einmal die Einweihungsparty in den neuen Räumlichkeiten an. Auch in Zukunft will man hier allumfänglich das Wissen vermitteln, was es für eine kindgerechte und liebevolle Betreuung braucht.