Podiumsdiskussion der WZ im Bezirk West läuft heute in Schicksbaum.

Die Stühle im Jugendhaus der Caritas, Am Kempschen Weg 4, sind schon aufgestellt. Heute Abend können Sie, liebe Leser, mit der Westdeutschen Zeitung über die Ergebnisse der Umfrage für den West-Bezirk im Rahmen von Krefeld hautnah diskutieren. Auf der Bühne begrüßen die Moderatoren Michael Passon (WZ-Redaktionsleiter) und Steffen Hoss (Redakteur) heute Abend ab 18.30 Uhr Rainer Behrens (Verkehrswacht), Ingeborg Müllers (BV Lindental-Gatherhof), Markus Ottersbach (Einzelhandelsverband) und Bezirksvorsteher Klaus-Dieter Menzer.

Um 18.30 Uhr geht’s los – Besucher können Fragen stellen

Die WZ will wissen, wie sieht es um die Zukunft der Nahversorger in den westlichen Stadtteilen aus? Aber auch, welche Lösungen gibt es von Seiten der Politik für die Verkehrsprobleme in Schicksbaum und Co.? Wie kann man die Schüler auf dem Weg zum Schulzentrum Horkesgath besser schützen? Und was passiert eigentlich auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Forstwald – und wann passiert dort etwas? Die Experten werden zu den jeweiligen Bereichen Stellung beziehen und Antworten geben.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Für die Besucher wird es nach einer 45-minütigen Diskussionsrunde mit den Podiumsgästen die Möglichkeit geben, selbst Fragen an die Experten zu richten. Die WZ begleitet den Abend live bei Twitter. Alle Infos unter:

