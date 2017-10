In einem gesunden menschlichen Darm leben circa 500 verschiedene Arten von Mikroorganismen. Sie bilden die natürliche Darmflora und sind für den Körper ausgesprochen wichtig. Michsäurebakterien, Bifidobakterien und Hefen helfen, Nahrungsbestandteile zu verwerten, Fäulnissprozesse zu unterbinden. Neben der Ausscheidung von Schadstoffen kommt es zur Aktivierung von Immunreaktionen und der Produktion von Abwehrzellen. Aber unsere Darmflora kann, beispielsweise durch die Einnahme von Antibiotika, aus dem Gleichgewicht geraten.

Auch ungesunde Lebensweise und Stress können die natürlichen Schutzmechanismen im Darm schädigen und zu Allergien und Hautausschlägen, Durchfällen und Blähungen führen. Probiotika (aus dem griechischen „für das Leben“ ) bestehen aus verschiedenen Mikroorganismen, die in lebender Form verzehrt werden. Entscheidend ist dabei, dass diese Mikroorganismen die Passage durch Magen und Dünndarm überleben, um im Dickdarm ihre heilende Wirkung zu entfalten.

Das Wachstum schädlicher Keime und deren Anhaftung an die Darmschleimhaut wird verhindert, sie lindern Entzündungen, stärken das Immunsystem und verbessern die Darmbewegung. In der Natur kommen diese Mikroorganismen in Joghurt, Kefir und rohem Sauerkraut vor. In Ihrer Apotheke aber erhalten Sie Probiotika, die bei Durchfällen, Blähungen oder Verstopfung zur Anwendung kommen und somit auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden können. Damit der Darm im Einklang bleibt noch ein Tipp: Achten Sie auf Ihre Ernährung, ausgewogen und ballaststoffreich sollte sie sein, mit Gemüse und Vollkornprodukten. Das unterstützt die Darmfunktionen und fördert das Wohlbefinden.