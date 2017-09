Krefeld. Die Leibgarde der Krefelder Karnevals-Prinzessin lädt zum 10. Gardebiwak am Freitag und Samstag, 15. und 16. September, am Platz an der alten Kirche ein. Eröffnet wird das Fest mit einem Fassanstich heute um 18 Uhr. Ab 18.30 Uhr und am Samstag ab 17.30 Uhr sorgen Livebands für Stimmung. Tagsüber gibt es bei einer Tombola Preise zu gewinnen. Der Eintritt ist frei.

Das katholische Forum Krefeld lädt gemeinsam mit der Bürgerinitiative Volldampf Kinder zwischen drei und sechs Jahren mit jeweils einem Elternteil zum Besuch in die Bäckerei Hendker ein. Beim „Türöffnertag“ am heutigen Freitag, 15. September, dürfen Kinder gebührenfrei hinter die Kulissen verschiedener Unternehmen schauen. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Schulhof der Mosaikschule, Felbelstraße. Eine Anmeldung ist notwendig unter Tel. 62 940 oder per Mail an info@forum-krefeld-viersen.de

Christina Flora Aldenhoven von der Ökologisch- Demokratischen Partei (ÖDP) hält einen Vortrag zum Thema Massentierhaltung im Bio Café Bettinger auf der Friedrich- Ebert-Straße 240. Der Vortrag beginnt morgen, 16. September, um 10 Uhr im Rahmen eines politischen Frühstücks.