Krefeld. Zwei Männer wurden am Montagnachmittag in einem Geschäft am Krefelder Preußenring/Ecke St.-Anton-Straße von drei bislang unbekannten Personen angegriffen und verletzt. Einer von ihnen musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 15 Uhr betraten zwei Männer und eine Frau das Ladenlokal. Aus dem Verkaufsgespräch zwischen dem Trio und den Mitarbeitern entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung.

Nach Angaben der Polizei hatten die drei Täter einen Morgenstern und zwei Macheten dabei, mit denen sie angriffen. Die Täter flüchteten mit einem Citroen Berlingo in unbekannte Richtung. Die Opfer beschreiben die Angreifer als "Südländer", alle seien um die 30 Jahre alt. Einer von ihnen soll keine Zähne gehabt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 02151-6340 entgegen. red