Krefelder Unternehmer Gerald Wagener lobt 1000 Euro aus. Polizei vermittelt im Erfolgsfall.

Als Gerald Wagener in der WZ von den Nazi-Schmierereien am Haus Schönhausen liest, geht dem Krefelder Unternehmer der Hut hoch. Zu viele emonationale Erinnerungen, sehr persönliche, verbindet Wagener mit dem renovierten Schmuckstück. Noch heute steht er in Kontakt mit dem letzten Überlebenden der jüdischen Familie, deren letzter Wohnsitz in Freiheit das Haus Schönhausen einst war, bevor sie in ein Konzentrationslager verschleppt und dort umgebracht wurde. Wagener setzt deshalb eine Belohnung von 1000 Euro auf die Ergreifung der Nazi-Schmierfinken aus. Für die oder den, der die Polizei auf die richtige Spur führt.

Wagener hat das Haus 2013 von der Stadt Krefeld erworben und aufwendig saniert. Für eine Zeit diente es dann als Sitz der Deutschen Sportlotterie, bis die in eine Gesellschaft des deutschen Lotto- und Totoblocks integriert worden sei und ihren Sitz nach Wiesbaden verlegt habe, erklärt Wagener.

„Die Villa Haus Schönhausen war der letzte freiwillige Wohnsitz der Familie Gompertz. Auf Vermittlung von Frau Schimmelpfennig von der Villa Merländer kam ein Kontakt zum letzten Überlebenden der Familie zustande. Robin de Vries lebt heute in Australien.“ Trotzdem sei er im Juni 2014 zu Besuch in Krefeld gewesen, und, wie Wagener erklärt, sichtlich gerührt und beeindruckt von den Renovierungsarbeiten. „In Erinnerung an das Schicksal der Familie Gompertz haben wir damals den großen Konferenzsaal ,Ilse und Max Gompertz Saal’ getauft.“ Zur Einweihung von Haus Schönhausen habe Ex-OB Gregor Kathstede dann schließlich einen „herzzerreißenden Brief von Herrn De Vries verlesen, in welchem er noch einmal das Schicksal seiner Familie und des Haus Schönhausens geschildert hat. Zur weiteren Erinnerung an die Familie Gompertz haben meine Frau und ich vier Stolpersteine, die im Haus Schönhausen am Eingang verlegt sind, gestiftet.“

Die Schmierereien träfen Wagener deshalb persönlich und er wolle mit der Prämie zur Aufklärung beitragen.

Vorweg: Belohnungen von Privatleuten sind selten, aber nicht ungewöhnlich und rechtlich abgesichert. Die Paragraphen 657 bis 660 Bundesgesetzbuch behandeln unterschiedliche Spielarten. Etwa, wenn es mehrere Zeugen gibt, deren Hinweise zur Aufklärung beigetragen haben. Der datenschutzrechtlich korrekte Weg geht so: Die Polizei weist den Zeugen auf die Belohnung hin und vermittelt einen Kotakt zum Spender, bei dem der Zeuge sich dann melden kann. Der Spender seinerseits kann dann bei der Polizei Rücksprache halten, ob die Aufmerksamkeit des Zeugen tatsächlich zum Fahndungserfolg geführt hat. So bleibt die Spende privat.