Aber Vorsicht! Dieser Tesla hat den gefährlichen „Will-haben Effekt“

Beim Gedanken an das Auto der Zukunft und an Elektromobilität führt kein Weg an einer Marke vorbei: Tesla steht für diesen neuen Weg in der Automobilbranche.

Und Hand aufs Herz: Wer hat nicht schon mal daran gedacht, sich in dieses technische Wunderwerk zu setzen und es auszuprobieren? Warum dies also nicht in die Tat umsetzen? Denn was gut für unsere Umwelt ist, muss nicht zwangsläufig langweilig sein.

Elektrisches Fahren kann und darf Spaß machen. Die Tiefers GmbH zeigt, dass dies kein Widerspruch sein muss. Sie hat einen Tesla S P90DL in ihrem Fuhrpark. Der bringt in feinster Manier mit gleichbleibendem Drehmoment über 770 PS auf den Allrad. Im Sprint knackt er die Marke von 100 Stundenkilometern in nur 2,6 Sekunden. Er läßt sich aber auch lässig und seidenweich cruisen.

Wer das erleben möchte, ist bei der Tiefers GmbH genau richtig. Dort kann man mit diesem Wagen das Elektro-Fahrgefühl kennen und lieben lernen. Den „Tesla für Jedermann“ kann bei der Tiefers GmbH jeder ausprobieren, der Lust darauf hat und einen gültigen Führerschein vorweist. Die Kosten für dieses lebensverändernde Erlebnis belaufen sich auf 120 Euro. Termine sind von montags bis sonntags.

Vielleicht ist eine Fahrt im Tesla auch mal eine schöne Überraschung zum Geburtstag?

Bei der Tiefers GmbH gibt es hierfür den passenden Geschenkgutschein. Nicht jedem ist bewusst, dass der Tesla ein komplexer, fahren-der Computer ist. Dies wirft eine Menge an Fragen auf, die nicht mit einer kurzen Einweisung abgehandelt werden können. Da-her hat der Probefahrer für das 90minütige Angebot einen Instruktor zur Seite. Er erklärt das hochtechnisch funktionierende Auto ausführlich. Dabei kann alles getestet und ausprobiert werden. Oder man gibt sich einfach nur dem Rausch eines Tesla hin.

Kontakt

Tiefers GmbH

Jochem Tiefers

Ostwall 233, 47798 Krefeld

Tel. 02151/20400

Fax 02151/41 50 35

www.tiefers.de

info@fahrschule-tiefers.de

Programmpunkte in den 90 Minuten 1. Tanken am Tesla-Supercharger

2. Fahren mit dem Autopiloten

3. Sprint Quicky in ca. 2,6 Sek. 0 –100 km/h

4. Tesla steuern per Smartphone-App

5. Einführung ins Tesla 17“-Touch-Display

6. Einführung ins spezielle Bord PC-Navisystem

7. Fahren – Fahren – Fahren