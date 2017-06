Spektakulär und atemberaubend. Das sind die Attribute mit denen man das SWK Open-Air-Kino auf der Krefelder Rennbahn versehen kann. Das Gelände im Stadtwald gehört mit seinen Art Deco Gebäuden mit Sicherheit zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Die Tribüne bietet für über 800 Besucher einen überdachten Sitzplatz mit einem wunderschönen Blick auf das Gelände der Rennbahn. Hier können die Besucher regen- und windgeschützt ein vielfältiges Kinoprogramm genießen. Aber nicht nur das reine Kinoerlebnis steht im Vordergrund. So öffnet jeden Tag vor der Tribüne ab 19 Uhr unser Biergarten, in dem es von Popcorn bis Champagner alles gibt, was das Herz begehrt. Natürlich kann man bei uns auch lecker essen. Dabei sind ausgezeichnete Burger und unsere leckere Currywurst nur eine kleine Auswahl aus unserer Speisekarte.

Übrigens: Wir spielen bei jedem Wetter, auch bei extremen Regen. Die komplette Tribüne ist überdacht und gepolstert.

Unsere Hotline für alle Fragen rund ums Kino: 03871 2114040

Die Startzeiten des Films können bis zu 20 Minuten variieren. Der Filmstart findet immer kurz nach Einbruch der Dunkelheit statt. Die ungefähren Startzeiten entnehmen Sie bitte dem Programm. Einlass auf die Tribüne: ab 20 Uhr

Bitte kommen Sie rechtzeitig, wenn Sie noch Tickets an der Abendkasse kaufen möchten. Die Abendkasse schließt in der Regel mit Beginn der Werbung. Ein Ticketkauf ist dann nicht mehr möglich!!

Es gibt keine nummerierten Plätze, d.h. freie Platzwahl für alle Karten. Es empfiehlt sich also früh zu kommen.

Wir möchten hiermit noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, keine selbst mitgebrachten Getränke oder Speisen auf der Kino-Tribüne zu verzehren.

Machen Sie den Kinoabend zu einem besonderen Event und mieten Sie für Geburtstage, Firmenfeiern oder für sich ganz privat eine Loge mit Ihren persönlichen Catering Wünschen: Infos unter 02151 598453 oder über info@swk-openairkino.de.

Tagesaktuelle Informationen sind online unter: www.facebook.com/swkopenairkino zu finden.